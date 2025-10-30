Bologna Lisei minacciato dai Collettivi | slogan e grida per impedirgli di parlare al liceo Il senatore | Schlein e Lepore conniventi
Ci risiamo: il copione è sempre lo stesso, ed è quello che mette in scena l'ennesima dimostrazione della violenza militante, dell'acrimonia verbale e della farsa propagandistica che vede tornare sotto i riflettori i " Collettivi" dell'Opposizione studentesca alternativa ( Osa ) che martedì mattina, al liceo classico Marco Minghetti di Bologna, hanno organizzato un picchetto ostile per impedire al senatore di Fratelli d'Italia, Marco Lisei – che presiede anche la commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione della pandemia da Covid – invitato a un dibattito studentesco sul ruolo dell'Italia nei conflitti internazionali, di parlare.
