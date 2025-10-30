Bologna in frenata non trova il guizzo contro il Torino
Bologna, 29 ottobre 2025 - Un passo indietro rispetto ai 70 minuti di Firenze e il Bologna non va oltre lo 0-0 in casa contro il Torino, solido sì, ma nulla più. Novantacinque minuti piatti, piattissimi: alla fine il pari è risultato giusto, buono per Baroni e i suoi, meno per i rossoblù, nella corsa all'Europa. Venticinquemila e oltre per un Dall'Ara a riscaldare il ritorno interno della Bfc-band che, in un calendario saturo di impegni lontano da casa, fa notizia. Italiano (ancora convalescente a seguire il match giù negli spogliatoi: al suo posto sempre il vice Niccolini) ne cambia 7 rispetto alla Fiorentina: giù Orso e dentro Berna, con Dallinga punta centrale, supportato dal rientrante Odgaard, mentre in mezzo Moro affianca Ferguson, a riposo invece Freuler. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Bologna slows down and fails to find the spark against Torino - The Rossoblù's home match ends goalless: a dull 95 minutes with the home return of the Bfc- Come scrive sport.quotidiano.net