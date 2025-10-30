Bologna ecco un’altra frenata Il Torino fa muro Paleari vola I rossoblù non trovano il guizzo

Vatti a fidare di Cristina D’Avena. Ospite nel pre-partita del Dall’Ara, la sua voce, compagna di mille e un pomeriggio della nostra infanzia, è diventata la sigla di apertura di un Bologna-Torino interminabile e sfiancante come una di quelle infinite partite di ’Holly e Benji’, quando il pallone impiegava tre puntate per raggiungere la porta avversaria. Ieri sera, non sarebbero bastate neanche quelle per cavarci fuori un gol. Il problema, forse, è che questo Bologna ci ha abituato troppo bene. E così viene vissuto come un passo falso un pareggio casalingo col Torino, in un mercoledì sera di fine ottobre, dentro un calendario intasato che manco via Riva Reno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

