Bologna ecco un’altra frenata Il Torino fa muro Paleari vola I rossoblù non trovano il guizzo
Vatti a fidare di Cristina D’Avena. Ospite nel pre-partita del Dall’Ara, la sua voce, compagna di mille e un pomeriggio della nostra infanzia, è diventata la sigla di apertura di un Bologna-Torino interminabile e sfiancante come una di quelle infinite partite di ’Holly e Benji’, quando il pallone impiegava tre puntate per raggiungere la porta avversaria. Ieri sera, non sarebbero bastate neanche quelle per cavarci fuori un gol. Il problema, forse, è che questo Bologna ci ha abituato troppo bene. E così viene vissuto come un passo falso un pareggio casalingo col Torino, in un mercoledì sera di fine ottobre, dentro un calendario intasato che manco via Riva Reno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Nei prossimi giorni Ilaria Salis sarà a Bologna per visitare un nuovo edificio occupato. Un’altra passerella nel mondo dell’illegalità, di cui va pure orgogliosa. Ancora una volta, invece di stare dalla parte di chi lavora e rispetta le regole, preferisce schierarsi con - facebook.com Vai su Facebook
Virtus Bologna, un'altra notte magica in Eurolega: Monaco superato 77-73. Il minuto di silenzio e l'omaggio per Michele Nucci - X Vai su X
Bologna, ecco un’altra frenata. Il Torino fa muro, Paleari vola. I rossoblù non trovano il guizzo - Dopo i veleni di Firenze, poche emozioni al Dall’Ara: traversa di Adams, miracoli del granata su Lyko e Berna. Lo riporta sport.quotidiano.net
Bologna-Torino 0-0, il commento: un possesso palla bulgaro, ma inutile e pure noioso - Solo una bordata di Lykogiannis e un passaggio di Bernardeschi, prima del liscio di Vitik che rischia di costare caro: i rossoblù non sono riusciti a ... Si legge su bologna.repubblica.it
Bologna-Torino: video e highlights - Sesto risultato utile di fila in campionato per i rossoblù, che incassano un altro pareggio dopo quello imposto dalla Fiorentina. sport.sky.it scrive