Bologna due chirurghi indagati per la morte di una donna | Intervento di routine finito in tragedia
Barbara Bassi, medico legale di 48 anni, è morta durante un intervento laparoscopico al fegato all’ospedale Maggiore di Bologna. Indagati per omicidio colposo due chirurghi. L’autopsia chiarirà cause e responsabilità del decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
