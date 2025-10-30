Bologna contro il Torino arriva il secondo pareggio consecutivo dopo quello di Firenze | si stacca la zona Champions L’analisi

Bologna, Corriere dello Sport analizza il pareggio del Dall’Ara contro il Torino, secondo consecutivo dopo quello di Firenze: si stacca la zona Champions Un punto che sa di rimpianto. Il Corriere dello Sport definisce «Record da retromarcia» il pareggio per 0-0 tra Bologna e Torino, un risultato che lascia un retrogusto amaro alla squadra di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bologna, contro il Torino arriva il secondo pareggio consecutivo dopo quello di Firenze: si stacca la zona Champions. L’analisi

