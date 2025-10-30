Bollo auto ecco cosa cambia per tutti dal prossimo anno

A partire dal 1° gennaio 2026 cambieranno per tutti le scadenze e le tempistiche di versamento del bollo auto: al momento, pertanto, non c'è all'orizzonte alcuna modifica inerente il calcolo dell'importo dell'imposta. Come annunciato dal governo, questi cambiamenti riguarderanno esclusivamente le vetture immatricolate a partire dal prossimo anno e non quindi quelle già circolanti. Nessuna novità, invece, per quanto concerne il Superbollo. Nonostante che la sopratassa sia da tempo nel mirino dell'esecutivo, tanto perché ritenuta un freno al mercato quanto per il poco rilevante gettito fiscale che da essa deriva, pari a 200 milioni di euro l'anno, anche nel 2026 andrà versata dai proprietari di auto con potenza superiore a 185 kW, corrispondenti a 251 cavalli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bollo auto, ecco cosa cambia per tutti dal prossimo anno

