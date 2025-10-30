Bollette pazze oltre 400 cittadini puntano il dito contro il Comune

È trascorso appena un mese dall’attivazione del servizio di assistenza ai cittadini alle prese con le cosiddette “bollette pazze”, e già oltre 400 persone hanno chiesto aiuto. A renderlo noto è il gruppo di opposizione extraconsiliare Sanciprianesi al Centro, che ha diffuso un report dettagliato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondisci con queste news

Bollette pazze per colpa dei contatori: «Ero fuori casa, mi sono arrivate fatture folli come se avessi consumato a pieno regime» - C'è chi si è visto recapitare fatture folli per il riscaldamento, come se avesse consumato a pieno regime, anche se per ... Si legge su ilgazzettino.it

Le cartelle pazze della Tari. Bollette sbagliate nelle case - Non solo il mare, ma anche la Tari: i seregnesi che facevano già i conti con le vacanze, cercando di capire quanto costerà in più il soggiorno estivo, alla fine si sono accorti che quest’anno costa di ... Scrive ilgiorno.it

I debiti del Circondario: "Bollette non pagate per oltre 600mila euro". E l’affitto è un giallo - E una cifra, relativa agli affitti arretrati, che rischia di essere ben superiore. Da ilrestodelcarlino.it