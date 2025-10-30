bocciato il ponte sullo stretto e riparte la guerra ai giudici

Che questo governo fosse allergico ai controlli di ogni sorta era cosa nota, ogni volta però che se ne fa sfregio rimane sempre la ferita. La Corte dei Conti boccia il progetto del Ponte sullo Stretto. E Matteo Salvini se ne infischia e va avanti. I magistrati contabili hanno deciso di non concedere il visto di legittimità e la registrazione della Delibera Cipess di agosto che aveva approvato il progetto definitivo dell’opera. Riparte la guerra ai giudici stavolta sul Ponte sullo Stretto. Vicepremier leghista e premier partono ancora una volta all’attacco dei magistrati e di chi è deputato a controllare il loro operato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

