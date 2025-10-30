Boccia denuncia | Mi hanno sequestrato i messaggi che mi mandava Sangiuliano e le registrazioni delle sue conversazioni

Maria Rosaria Boccia, candidata per la lista Bandecchi alle elezioni regionali della Campania, denuncia il sequestro dei messaggi che le erano stati inviati da Sangiuliano, ex ministro e capolista Fdi alla tornata elettorale.“Ieri sera ho subito l’ennesimo atto aggressivo da parte del sistema. Mi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it