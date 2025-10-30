Boccia denuncia | Mi hanno sequestrato i messaggi che mi mandava Sangiuliano e le registrazioni delle sue conversazioni
Maria Rosaria Boccia, candidata per la lista Bandecchi alle elezioni regionali della Campania, denuncia il sequestro dei messaggi che le erano stati inviati da Sangiuliano, ex ministro e capolista Fdi alla tornata elettorale.“Ieri sera ho subito l’ennesimo atto aggressivo da parte del sistema. Mi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Italia Mattanza. . Un grandissimo Andrea Scanzi contro Incoronata Boccia e le sue parole da denuncia. Estratto dalla diretta del 14 ottobre 2025 dal canale ufficiale di Andrea Scanzi che ringrazio per la stima e le belle parole per Italia Mattanza. - facebook.com Vai su Facebook
Caso Sangiuliano, udienza per Maria Rosaria Boccia il 9 febbraio a Roma - L’imprenditrice è accusata di stalking aggravato, lesioni, diffamazione e false dichiarazioni dopo la denuncia dell’ex ministro ... Riporta rainews.it
Accuse contro Maria Rosaria Boccia: Tutti i Dettagli e le Implicazioni Legali da Conoscere - Il caso di Maria Rosaria Boccia attira l'attenzione pubblica a causa delle gravi accuse mosse nei suoi confronti e delle rivelazioni shock di un ex ministro. Si legge su notizie.it