Boccia denuncia | Mi hanno sequestrato i messaggi che mi mandava Sangiuliano e le registrazioni delle sue conversazioni

Napolitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria Rosaria Boccia, candidata per la lista Bandecchi alle elezioni regionali della Campania, denuncia il sequestro dei messaggi che le erano stati inviati da Sangiuliano, ex ministro e capolista Fdi alla tornata elettorale.“Ieri sera ho subito l’ennesimo atto aggressivo da parte del sistema. Mi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

boccia denuncia hanno sequestratoCaso Sangiuliano, udienza per Maria Rosaria Boccia il 9 febbraio a Roma - L’imprenditrice è accusata di stalking aggravato, lesioni, diffamazione e false dichiarazioni dopo la denuncia dell’ex ministro ... Riporta rainews.it

Accuse contro Maria Rosaria Boccia: Tutti i Dettagli e le Implicazioni Legali da Conoscere - Il caso di Maria Rosaria Boccia attira l'attenzione pubblica a causa delle gravi accuse mosse nei suoi confronti e delle rivelazioni shock di un ex ministro. Si legge su notizie.it

