Bob corto liscio punte dorate e accenti silver Un beauty statement che celebra l’eleganza autentica e la bellezza che non teme il tempo

30 ott 2025

L ’attrice americana Sharon Stone fa un ingresso trionfale al Variety’s Power of Women di ieri sera, sfoggiando un hair-look che mescola audacia, eleganza e un tocco di sperimentazione raffinata. Semplice e facilissimo da replicare, con un occhio di riguardo alle sfumature della tinta. Sharon Stone in costume animalier e senza filtri a 67 anni X Sharon Stone, bella tra le belle. A 67 anni, la star di Casino e Basic Instinct continua a brillare non solo per il suo talento, ma per la capacità di reinventarsi con stile e consapevolezza. Sul red carpet dell’evento Variety Power of Women, sfilano bellezze di ogni età da Sydney Sweeney a Jane Fonda, fino a Kate Hudson e Jamie Lee Curtis. 🔗 Leggi su Iodonna.it

