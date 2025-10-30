Bob corto liscio punte dorate e accenti silver Un beauty statement che celebra l’eleganza autentica e la bellezza che non teme il tempo

L ’attrice americana Sharon Stone fa un ingresso trionfale al Variety’s Power of Women di ieri sera, sfoggiando un hair-look che mescola audacia, eleganza e un tocco di sperimentazione raffinata. Semplice e facilissimo da replicare, con un occhio di riguardo alle sfumature della tinta. Sharon Stone in costume animalier e senza filtri a 67 anni X Sharon Stone, bella tra le belle. A 67 anni, la star di Casino e Basic Instinct continua a brillare non solo per il suo talento, ma per la capacità di reinventarsi con stile e consapevolezza. Sul red carpet dell’evento Variety Power of Women, sfilano bellezze di ogni età da Sydney Sweeney a Jane Fonda, fino a Kate Hudson e Jamie Lee Curtis. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Bob corto liscio, punte dorate e accenti silver. Un beauty statement che celebra l’eleganza autentica e la bellezza che non teme il tempo

News recenti che potrebbero piacerti

Non vedevo l’ora di presentarvi questa new entry L’evoluzione del piumino corto, fino ad ora il più amato della stagione. Anche per lui taglie comodissime, diversi colori, in versione tessuto liscio o stropicciato, doppia cerniera che facilita l’entrata in auto C - facebook.com Vai su Facebook

Il bob corto di Chiara Ferragni è il taglio su cui scommettere - Il long bob mosso visto al Festival di Sanremo 2023 non è stato altro che il primo passo verso una hair transformation che all'inizio ci ha colto impreparati, mentre ora ci trova super fan. Si legge su grazia.it

Flippy bob: il caschetto a forma di “C”, con le punte sfilate - A rendere speciale il “Flippy bob” è la sua struttura distintiva e divertente, caratterizzata dalle estremità curve e non perfettamente dritte che creano una forma ... Secondo iodonna.it

Flippy bob, il caschetto a C, elegante e dalle punte in sù, ci ha ufficialmente conquistate - Partiamo con il dire che questo caschetto dalla forma a C altro non è un taglio classico, che arriva fino all’altezza della ... Scrive alfemminile.com