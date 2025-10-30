Blockchain IA e token Ora regole non scorciatoie

"Blockchain, Intelligenza artificiale, tokenizzazione: l’innovazione corre veloce, ma senza regole rischia di diventare una scorciatoia pericolosa". L’avviso ai naviganti è di Marco Elio Rottigni, direttore generale dell’Abi, intervenendo al Salone dei Pagamenti 2025. "Il sistema monetario si fonda su due pilastri: le banche centrali, che ancorano il sistema, e le banche commerciali, che ne estendono il credito. Per questo servono regolamentazione, supervisione e reti di sicurezza finanziaria per garantire uno sviluppo sostenibile e di fiducia", ha proseguito. "Le innovazioni come blockchain e criptovalute devono essere accompagnate da principi chiari di trasparenza, controllo e autorevolezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Blockchain, IA e token. Ora regole, non scorciatoie

Approfondisci con queste news

Al centro dell'iniziativa vi è un token digitale che concede il diritto di partecipare in via esclusiva ad un'asta digitale privata per l'acquisto dell'iconica Ferrari 499P Vai su Facebook

"#AS Roma Fan Token" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Blockchain, IA e token. Ora regole, non scorciatoie - Dal Salone dei Pagamenti l’avviso: "L’innovazione corre, servono norme". ilgiorno.it scrive

Asset digitali e fondi «tokenizzati»: come la blockchain sta rivoluzionando risparmio e trading globale - Dalle azioni ed Etf digitali alle prime sperimentazioni sulle quote di fondi, le piattaforme finanziarie esplorano strumenti più veloci e trasparenti. Si legge su corriere.it

Fintech e blockchain, al via la sperimentazione con regole soft - Banca d’Italia, Consob, Ivass e ministero dell’Economia in campo per far decollare – ma entro regole precise - Secondo ilsole24ore.com