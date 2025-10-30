Blocco auto Roma 2025 | stop al divieto per Euro 4 ed Euro 5 arrivano soluzioni alternative

Il blocco de lla circolazione per le auto Euro 4 ed Euro 5, previsto a Roma per il mese di novembre 2025, è stato ufficialmente sospeso. Si tratta di una decisione che evita il caos per migliaia di automobilisti e introduce un approccio più flessibile alla ricerca di misure volte a garantire qualità dell’aria. La Regione Lazio ha infatti scelto di sostituire il divieto con un pacchetto di misure alternative, incentivi e investimenti ambientali. Ma di cosa si tratta davvero? Leggi anche: — Tornano le domeniche ecologiche, ecco quando non si potrà circolare a Roma Stop al blocco auto a Roma per il 2025, via alle misure alternative. 🔗 Leggi su Funweek.it

