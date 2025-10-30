Blitz nelle scuole a Genova Assalto anche al Firpo danni e aggressioni | le indagini

Una quindicina di giovani ha fatto irruzione nel “turistico” di via Canevari: feriti lievemente anche due studenti. Il blitz annunciato in alcune chat. Tentativi di ingresso anche al Nautico e al Calvino. Vertice in Prefettura. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

