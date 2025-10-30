Blitz nelle scuole a Genova Assalto anche al Firpo danni e aggressioni | le indagini
Una quindicina di giovani ha fatto irruzione nel “turistico” di via Canevari: feriti lievemente anche due studenti. Il blitz annunciato in alcune chat. Tentativi di ingresso anche al Nautico e al Calvino. Vertice in Prefettura. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Blitz nelle scuole a Genova. Assalto anche al Firpo, danni e aggressioni: le indagini - Una quindicina di giovani ha fatto irruzione nel “turistico” di via Canevari: feriti lievemente anche due studenti. ilsecoloxix.it scrive
Le immagini dell’assalto al liceo Leonardo di Genova, la sindaca Salis al presidio ringrazia gli studenti – Video - Il giorno dopo l’assalto di sabato notte al liceo Leonardo di Genova, che ha interrotto l’occupazione degli studenti, il collettivo della scuola ha dato appuntamento davanti al portone per chiedere al ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
“Spacchiamo tutto”: l’assalto neofascista alle scuole. A Genova identificati i responsabili: sono minorenni - Il fenomeno delle occupazioni studentesche si trova ad affrontare un nemico esterno, violento e organizzato. orizzontescuola.it scrive