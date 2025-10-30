Blitz dei Cc in una scuola 2 minorenni con droga e coltello

Imolaoggi.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco prima che suonasse la campanella, droga e armi trovate nelle tasche o negli zaini degli studenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

blitz dei cc in una scuola 2 minorenni con droga e coltello

© Imolaoggi.it - Blitz dei Cc in una scuola, 2 minorenni con droga e coltello

News recenti che potrebbero piacerti

blitz cc scuola 2Blitz dei Cc in una scuola, 2 minorenni con droga e un coltello - Un 15enne aveva un coltello a scatto, uno studente di 16 anni invece nascondeva nello zaino una dose di hashish. Secondo msn.com

blitz cc scuola 2Blitz in scuola a Genova, tre i reati contestati - Sono tre i reati che la procura di Genova contesta al maggiorenne denunciato dagli investigatori della Digos per il blitz di sabato notte al liceo Leonardo Da Vinci dove era in corso l'occupazione da ... Lo riporta ansa.it

blitz cc scuola 2Blitz a scuola a Genova, ci sono i primi identificati - Ci sono i primi identificati per il blitz di sabato notte al liceo Leonardo Da Vinci dove era in corso l'occupazione da parte degli studenti. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Blitz Cc Scuola 2