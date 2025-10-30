Blitz dei carabinieri e due arresti | droga e 1.300 euro in contanti

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia del centro hanno arrestato due giovani stranieri, un 25enne originario del Gambia e un 20enne senegalese. Entrambi sono accusati di detenzione e spaccio di droga. I due, durante i classici controlli nel centro storico genovese, sono stati notati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

