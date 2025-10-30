Blitz davanti alla scuola | droga e armi nelle tasche e negli zaini degli studenti
A Cercola i carabinieri della tenenza hanno effettuato un servizio a largo raggio controllando le aree comuni dell’istituto scolastico Ipsar Tognazzi di viale Italia nel parco Europa. Prezioso il contributo offerto dal nucleo cinofili dell’arma.Focus dei controlli, effettuati poco prima che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Un proiettile e un messaggio minaccioso davanti alla Questura di Bari. Arrestato un 39enne pugliese dopo ore di indagini serrate della Digos. Dalla fontana delle Anfore al blitz in via Fanelli: ricostruiti tutti i movimenti del sospettato, trovato con oltre tre Vai su Facebook
Battaglia contro la droga. Opuscoli davanti alle scuole sui pericoli degli stupefacenti - Il nuovo ’blitz’ dei genitori volontari dell’associazione ’Mondo libero dalla droga’ "L’arma più efficace in questa guerra è l’istruzione". Lo riporta msn.com
Carabinieri a scuola, droga nei bagni e nei giardini - Blitz dei militari di Abbiategrasso all'interno dell'istituto superiore Bachelet: tre studenti avevano in tasca anche strumenti per la trinciatura di sostanze stupefacenti Abbiategrasso (Milano), 25 ... Secondo ilgiorno.it
Blitz al Leonardo Da Vinci, i ragazzi 'ripuliamo la scuola' - Si moltiplicano le espressioni di solidarietà nei confronti degli studenti del liceo Leonardo Da Vinci di Genova, oggetto nella notte, mentre era occupato, di un'irruzione da parte di alcune decine di ... Lo riporta msn.com