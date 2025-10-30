Blitz davanti alla scuola a Cercola | droga e lame negli zaini degli studenti Arresti e denunce

Controlli a tappeto dei Carabinieri della Tenenza di Cercola presso l’istituto scolastico Ipsar Tognazzi di viale Italia, nel parco Europa. L’operazione, effettuata con il supporto del Nucleo Cinofili dell’Arma, ha avuto come obiettivo la prevenzione e il contrasto al consumo e allo spaccio di droga, oltre al possesso di armi tra gli studenti. Blitz davanti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Blitz davanti alla scuola a Cercola: droga e lame negli zaini degli studenti. Arresti e denunce

