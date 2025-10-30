Blitz anti narcos a Rio de Janeiro i corpi di 74 morti allineati in mezzo alla strada | Bandito buono è bandito morto - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

74 corpi sono stati ritrovati nella foresta dai residenti delle favelas e sono stati allineati in mezzo alla strada per 7 ore prima che venissero portati via Il blitz anti narcos a Rio de Janeiro in Brasile, portato avanti con 2500 poliziotti, ha causato 138 morti. 74 di questi sono stati rit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

blitz anti narcos a rio de janeiro i corpi di 74 morti allineati in mezzo alla strada bandito buono 232 bandito morto video

© Ilgiornaleditalia.it - Blitz anti narcos a Rio de Janeiro, i corpi di 74 morti allineati in mezzo alla strada: "Bandito buono è bandito morto" - VIDEO

Altri contenuti sullo stesso argomento

blitz anti narcos rioGuerra anti-narco a Rio de Janeiro: 122 morti e 81 arresti nel maxi blitz nelle favelas - blitz nelle favelas di Alemão e Penha a Rio: operazione contro il Comando Vermelho ordinata dal governatore Castro. Scrive ilgiornale.it

blitz anti narcos rioBrasile, maxi blitz anti narcos a Rio de Janeiro: oltre 130 morti tra sospetti e polizia - L'azione, condotta congiuntamente da polizia civile e militare, mirava a contrastare l'espansione della fazione criminale Comando Vermelho. Secondo adnkronos.com

blitz anti narcos rioRio de Janeiro, il giorno più lungo: il maxi-blitz anti-narcos che sconvolge il Brasile - Condividi su(Federica Cannas) – All’alba del 28 ottobre 2025, Rio de Janeiro si è svegliata in uno scenario di guerra. spondasud.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Blitz Anti Narcos Rio