Blitz anti narcos a Rio de Janeiro i corpi di 74 morti allineati in mezzo alla strada | Bandito buono è bandito morto - VIDEO
74 corpi sono stati ritrovati nella foresta dai residenti delle favelas e sono stati allineati in mezzo alla strada per 7 ore prima che venissero portati via Il blitz anti narcos a Rio de Janeiro in Brasile, portato avanti con 2500 poliziotti, ha causato 138 morti. 74 di questi sono stati rit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
