Inter News 24 Le parole di Stefano Bizzotto, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Al tavolo della Domenica Sportiva, si è parlato della straordinaria performance di Petar Sucic nella vittoria dell’ Inter contro la Fiorentina. Il gol del 2-0 realizzato dal centrocampista croato è stato definito una vera e propria perla, un’azione che ha lasciato tutti a bocca aperta per la sua bellezza e precisione. Stefano Bizzotto, intervenuto durante la trasmissione, ha elogiato la qualità del gol, sottolineando come Sucic stia dimostrando una crescita costante e una classe indiscutibile, che gli permette di diventare sempre più un protagonista in questa Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bizzotto: «Il gol di Sucic mi ha ricordato Zidane, c’è una cosa particolare»