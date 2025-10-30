Bizzotto | Il gol di Sucic mi ha ricordato Zidane c’è una cosa particolare
Inter News 24 Le parole di Stefano Bizzotto, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Al tavolo della Domenica Sportiva, si è parlato della straordinaria performance di Petar Sucic nella vittoria dell’ Inter contro la Fiorentina. Il gol del 2-0 realizzato dal centrocampista croato è stato definito una vera e propria perla, un’azione che ha lasciato tutti a bocca aperta per la sua bellezza e precisione. Stefano Bizzotto, intervenuto durante la trasmissione, ha elogiato la qualità del gol, sottolineando come Sucic stia dimostrando una crescita costante e una classe indiscutibile, che gli permette di diventare sempre più un protagonista in questa Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Bizzotto: “Gol Sucic? Ha ricordato Zidane ovviamente”. Panatta: “Ne dico un altro” - Al tavolo della Domenica Sportiva si dibatte sulla meraviglia di Petar Sucic di ieri sera contro la Fiorentina ... Come scrive msn.com
Sucic e il gol in Inter-Fiorentina: il dribbling con la suola è da urlo! VIDEO - Una perla d'autore: il dribbling con la suola stile Zinedine Zidane o Francesco Totti e poi il tiro vincente a tu per tu con De Gea. Riporta sport.sky.it
Sucic, nel suo gol c’è tutto: ora arriva la vera sfida. Risposta confortante per Chivu - Il centrocampista croato ha trovato la sua prima rete con la maglia nerazzurra. Da msn.com