Bizzotto | Il gol di Sucic mi ha ricordato Zidane c’è una cosa particolare

Inter News 24 Le parole di Stefano Bizzotto, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Al tavolo della Domenica Sportiva, si è parlato della straordinaria performance di Petar Sucic nella vittoria dell’ Inter contro la Fiorentina. Il gol del 2-0 realizzato dal centrocampista croato è stato definito una vera e propria perla, un’azione che ha lasciato tutti a bocca aperta per la sua bellezza e precisione. Stefano Bizzotto, intervenuto durante la trasmissione, ha elogiato la qualità del gol, sottolineando come Sucic stia dimostrando una crescita costante e una classe indiscutibile, che gli permette di diventare sempre più un protagonista in questa Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

