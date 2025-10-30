Bivacchi in pieno centro Forza Italia chiede interventi

“Ho depositato una richiesta urgente presso gli uffici comunali per segnalare la situazione di degrado, presenza di bivacchi e dormitorio all’aria aperta anche durante il giorno”. Lo comunica, con una nota, il consigliere di Forza Italia alla IV Circoscrizione, Gianmarco Luzza. In particolare, il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Domenica si è conclusa la stagione, forse... Comunque abbiamo chiuso l'acqua, rifornito, pulito e sistemato i bivacchi per il periodo invernale. Abbiamo inoltre sistemato il sentiero 750 con una nuova catena. È stato un bel anno pieno di impegni, escursioni e l - facebook.com Vai su Facebook

Il consigliere Gianmarco Luzza: “A Messina bivacchi e degrado in pieno centro” - “Ho depositato una richiesta urgente al Quartiere per segnalare la situazione di degrado, presenza di bivacchi e dormitorio all’aria aperta anche durante il giorno”. Riporta letteraemme.it

Minacce e bivacchi nel cuore di una città che tace - Un proiettile con tanto di minaccia lasciato sul parabrezza, in pieno centro, in un affollato sabato mattina. Da civonline.it

Centro, le panchine della discordia: "Bivacchi a tutte le ore e sporcizia. Serve un intervento risolutivo" - Modena, 28 agosto 2025 – "In largo Sant’Eufemia ci sono persone che dormono sulle panchine, e mi hanno riferito che alcune ragazze che vivono nel nuovo studentato di Camplus hanno subito molestie ... Secondo ilrestodelcarlino.it