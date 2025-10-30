Bisseck Inter il tedesco può essere la nuova svolta tattica | Chivu prova questa mossa

Inter News 24 Bisseck Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale tedesco dopo il calciomercato estivo con gli interessi dalla Premier League. Il coraggio di Cristian Chivu nel schierare Bisseck centrale nella difesa a tre dell’ Inter è stato premiato, come sottolineato anche da Calciomercato.com. Il difensore tedesco, che in passato era stato utilizzato raramente in questa posizione, ha saputo rispondere positivamente alla sfida. Anche Simone Inzaghi aveva provato Bisseck centrale, ma era stato soprattutto Chivu, nella trasferta di Champions League contro l’ Union Saint-Gilloise, a testarne le capacità in un ruolo inedito. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bisseck Inter, il tedesco può essere la nuova svolta tattica: Chivu prova questa mossa

Altre letture consigliate

Mezzo errore nel secondo tempo in mezzo a tanti ottimi interventi: 90 minuti eccellenti di Bisseck da centrale. - X Vai su X

Le probabili formazioni di Inter Fiorentina? Nuova posizione per Bisseck - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Bisseck centrale: segnale del coraggio di Chivu, che non risponde a Conte - Né Acerbi, né de Vrij: contro la Fiorentina di Kean l'allenatore nerazzurro schiera il tedesco al centro della difesa a tre e viene premiato. Secondo msn.com

Inter: Bisseck in Premier, deciso lo scambio - Il futuro del difensore tedesco potrebbe essere nel campionato inglese e un club sarebbe intenzionato a mettere sul piatto uno scambio Saranno giorni intensi quelli di Ausilio a Londra. Da calciomercato.it

Biasin: “Inter, risposta sul campo puntualissima. Sucic che gol e Bisseck…” - Un "enorme Calhanoglu" che ha prima sbloccato la partita con un tiro da fuori e ha poi segnato su rigore il gol del tre a zero che l'ha chiusa, in mezzo il gol di Sucic e i "90 minuti eccellenti di Bi ... Secondo msn.com