Bisseck esperimento riuscito | l’Inter ha trovato il nuovo centrale?
Tra le note positive di ieri sera c’è sicuramente Bisseck. Il tedesco è stato provato da difensore centrale e non da braccetto a destra come suo solito e la prestazione è stata solida, positiva. Bisseck ha avuto personalità, non ha perso mai la concentrazione e la sfida con Kean è stata vinta. Lui stesso a fine gara ha commentato: “La difesa è molto importante. Oggi abbiamo fatto una bella gara sia in difesa che in attacco e siamo molto contenti. Voglio sempre giocare, non c’entra se terzo, quinto o portiere. Vogliamo giocare con la linea un po’ più alta e penso che abbiamo fatto tutti un’ottima gara”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
