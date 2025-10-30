Bisseck a Sky | Contento di giocare e aiutare la squadra anche in un nuovo ruolo
Inter News 24 Bisseck a Sky, la performance del centrale non è passata inosservata! Le parole del giocatore utilizzato in un nuovo ruolo. Nel post partita di Inter Fiorentina, il difensore tedesco Yann Bisseck ha commentato la prestazione personale e quella della squadra, analizzando il successo per 3-0 che ha permesso ai nerazzurri di consolidare il proprio cammino in Serie A. Il centrale, schierato da Cristian Chivu dal primo minuto, ha espresso soddisfazione per la prova offerta e per la possibilità di contribuire anche in un ruolo diverso rispetto al solito. L’ex Colonia ha sottolineato l’importanza di adattarsi alle esigenze della squadra, mostrando maturità e spirito di sacrificio. 🔗 Leggi su Internews24.com
