Inter News 24 Bisseck ha parlato della sfida di ieri sera tra Inter e Fiorentina soffermandosi anche sulla nuova posizione in cui è stato impiegato da Chivu. L’Inter ritrova la vittoria davanti al pubblico di San Siro, superando la Fiorentina con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Hakan Calhanoglu e alla splendida rete del croato Petar Sucic. I nerazzurri di Cristian Chivu salgono così a quota 18 punti in classifica, confermando la propria solidità dopo le ultime settimane di alti e bassi. Tra i protagonisti del match anche Yann Bisseck, che ha parlato nel post-partita ai microfoni di Inter TV analizzando la prestazione e il proprio ruolo nella difesa a tre. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bisseck a Inter TV: «Contento della fiducia di Chivu, posso ancora migliorare. Oggi nel ruolo nuovo…»