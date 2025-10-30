Bisseck a Inter TV | Contento della fiducia di Chivu posso ancora migliorare Oggi nel ruolo nuovo…
Inter News 24 Bisseck ha parlato della sfida di ieri sera tra Inter e Fiorentina soffermandosi anche sulla nuova posizione in cui è stato impiegato da Chivu. L’Inter ritrova la vittoria davanti al pubblico di San Siro, superando la Fiorentina con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Hakan Calhanoglu e alla splendida rete del croato Petar Sucic. I nerazzurri di Cristian Chivu salgono così a quota 18 punti in classifica, confermando la propria solidità dopo le ultime settimane di alti e bassi. Tra i protagonisti del match anche Yann Bisseck, che ha parlato nel post-partita ai microfoni di Inter TV analizzando la prestazione e il proprio ruolo nella difesa a tre. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Le probabili formazioni di Inter Fiorentina? Nuova posizione per Bisseck Vai su Facebook
MERCATO - Inter, Bisseck potrebbe chiedere la cessione https://ift.tt/L5jMd1u - X Vai su X
Inter, Chivu: "Contento per Sucic, c'era bisogno di Bisseck centrale oggi" - Tutte le reti nel secondo tempo: apre Calhanoglu con il. Scrive tuttomercatoweb.com
Inter, Chivu: “Bisseck centrale non è esperimento. Contento per la reazione e…” - Le parole dell'allenatore nerazzurro Cristian Chivu al triplice fischio di Inter- Riporta fcinter1908.it
Chivu in conferenza: "Contento per Sucic. Bisseck da centrale non è un esperimento, ha tutto per giocare ad alti livelli" - Un risultato rotondo che Cristian Chivu commenta presentandosi nella sala conferenze di San ... Si legge su msn.com