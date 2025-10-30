Bis Repetita | una commedia a sfondo scolastico fin troppo leggera – Recensione

Delphine è un’insegnante di lettere classiche in un liceo pubblico di Angers che ha trovato un accordo perfetto con i suoi cinque studenti di latino: lei non insegna nulla, loro non disturbano, e in cambio tutti ricevono voti altissimi. Un patto comodo che le permette di tirare avanti senza stress in un sistema educativo nel quale ormai non crede più. Ma in Bis Repetita questa strategia si ritorce contro di lei quando i finti risultati eccellenti della sua classe attraggono l’attenzione delle autorità accademiche, al punto da farla qualificare per un prestigioso concorso internazionale di latino che si terrà a Napoli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Bis Repetita: una commedia a sfondo scolastico fin troppo leggera – Recensione

Scopri altri approfondimenti

Su Raiplay una commedia francese che celebra il valore dell’errore e della seconda possibilità - Insegnante disillusa, studenti svogliati e un viaggio a Napoli: su RaiPlay una commedia leggera e profonda. Segnala agendaonline.it