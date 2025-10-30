Birra musica cucina e nuove tendenze del mondo brassicolo | ad Ancona ritorna Novembeer

ANCONA – Dopo il grande successo della prima edizione, torna al Palacasali di Ancona il Novembeer – Beer Festival, la manifestazione dedicata alla cultura della birra e al divertimento in stile Oktoberfest. La seconda edizione si terrà nei giorni 6, 7, 8 e 9 novembre 2025, per quattro giornate ad. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

