Bircolotti resta mossiere Al Palio anche nel 2026 Il castiglionese fa cinquina

E cinque. Renato Bircolotti il 2 luglio 2026 abbasserà ancora il canape raggiungendo dunque Piero D’Inzeo che da Provenzano 1986 all’Assunta 1987 era salito sul verrocchio, appunto, cinque volte.Il castiglionese Renato Bircolotti sarebbe stato riconfermato mossiere per il 2026. Questo il nome che i capitani hanno deciso di sottoporre al sindaco di Siena, già informata dell’esito della riunione di mercoledì sera al Magistrato delle Contrade. Un segnale di fiducia che arriva dopo settimane di polemiche seguite alla mossa del 15 agosto scorso, quando l’Assunta aveva lasciato in sospeso più di un malumore tra i capitani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bircolotti resta mossiere. Al Palio anche nel 2026. Il castiglionese fa cinquina

