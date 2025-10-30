Bimba batte la testa in casa è morta in ospedale | l' ultimo dono della piccola Hajar

La tragica notizia è stata resa nota martedì: la piccola Hajar Eddaoudi non è sopravvissuta alle conseguenze del trauma cranico riportato a seguito della caduta in casa in cui era rimasta coinvolta, mentre giocava con il cuginetto nell'abitazione degli zii a Palazzolo sull'Oglio. Aveva solo 2. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

