Biglietti Inter Venezia da oggi in vendita i tagliandi per l’esordio in Coppa Italia | le modalità

Inter News 24 Biglietti Inter Venezia, le ultime sulle modalità d'acquisto per l'esordio dei nerazzurri in Coppa Italia. Tutti i dettagli in merito. A partire dalle 15:00 di oggi, l'Inter ha ufficialmente avviato la vendita dei biglietti per l'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Venezia, che si terrà mercoledì 3 dicembre allo Stadio San Siro, con fischio d'inizio alle 21:00. Come da prassi, la prima fase di vendita è riservata esclusivamente agli abbonati Serie A BASE e PLUS. Questi potranno scegliere di confermare il proprio posto in campionato oppure selezionare uno dei posti disponibili tra quelli già liberi.

