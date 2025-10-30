Biasin entusiasta | Inter prestazione eccellente e reazione da grande squadra Chivu? Ammetto che…

Inter News 24 Biasin racconta la propria felicità a seguito della vittoria di misura dell’Inter adi danni della Fiorentina di Pioli: le parole. Dopo il netto 3-0 dell’Inter sulla Fiorentina, arrivato a pochi giorni dalla sconfitta di Napoli, il giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato la prova dei nerazzurri durante la trasmissione Pressing su Mediaset. L’Inter si rilancia nella corsa scudetto, portandosi nuovamente a ridosso di Napoli e Roma, e lo fa con una prestazione convincente sotto ogni punto di vista. «L’Inter ha reagito da grande squadra». Secondo Biasin, la risposta del gruppo di Cristian Chivu è stata forte e chiara: «Ottima partita, 22 tiri totali fanno capire quanta voglia ci fosse di voltare pagina dopo Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com

