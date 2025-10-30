Biancoforno | La Cisl compie fuga in avanti

Nervi tesi fra Cgil e Cisl su Biancoforno Spa. La Cgil parla di fughe in avanti riferendosi alle ultime dichiarazioni della Cisl. Fughe "che rischiano soltanto di indebolire il fronte dei lavoratori e di favorire chi, in azienda, continua a negare diritti e tutele fondamentali". La Cgil – viene spiegato – insieme ai lavoratori, "ha inoltre incontrato il sindaco di Calcinaia e la giunta comunale oltre un mese e mezzo fa, fuori dall’orario di lavoro, poiché – a differenza di altri – alla cgil non sono mai state concesse ore di assemblea straordinaria oltre quelle previste". La Cisl aveva parlato, nell’ultima nota, di primi risultati raggiunti con il dialogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

