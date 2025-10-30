Between Land and Sea il festival internazionale dedicato ai dialoghi tra arte ed ecologia

Palermo dal 2 al 9 novembre 2025 ospiterà la sesta edizione di Between Land and Sea, il festival internazionale dedicato ai dialoghi tra arte, ecologia, filosofia e attivismo nel Mediterraneo, promosso da Fondazione Studio Rizoma con il patrocinio del Comune di Palermo e la partecipazione di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Grande interesse per il convegno Living Between Water and Land ospitato presso l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena martedì 28 ottobre 2025 Un importante terreno di confronto sulle forme dell’acqua e del territorio alla scala locale, re - facebook.com Vai su Facebook

Doctor Who Spinoff The War Between The Land And The Sea Confirmed For Early BBC Release - The BBC has revealed a surprising new release window for the Doctor Who spinoff, The War Between the Land and the Sea, originally slated for 2026. Lo riporta msn.com

Doctor Who: Annunciato lo spin-off War Between Land and Sea con Gugu Mbatha-Raw e Russell Tovey - Con arriva anche un'anteprima del prossimo speciale natalizio, intitolato Joy to the World e con Nicola Coughlan: ecco tutte le ultime notizie su Doctor Who. Segnala comingsoon.it

Between Land And Sea a Palermo. Impegno politico e sociale si contaminano con arte, danza, musica e teatro - Ritorna a Palermo, dopo le ultime edizioni di Tunisi e di Brema, Between Land And Sea, il festival culturale ideato e prodotto da Fondazione Studio Rizoma dove impegno politico e sociale si confondono ... Secondo repubblica.it