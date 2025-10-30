Si può definire come la sorpresa del derby: Massimo Bertagnoli ha iniziato così così questa stagione, ma nell’1-0 col Modena è stato tra i migliori, correndo tantissimo e facendosi vedere anche in contropiede. "Una gran vittoria, davvero. Abbiamo sentito il calore attorno a questa gara già dall’arrivo in pullman". Questo il commento del centrocampista 26enne. Poi analizza. "Abbiamo sofferto ed è stata dura. Loro sono primi ed erano imbattuti, ma siamo andati tutti oltre, chi ha giocato, chi no, e anche i tifosi". La sua miglior prova da quando è granata. "Quando vinci, anche la prestazione viene esaltata, io in generale non mollo mai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bertagnoli, la sorpresa del derby: "Che calore, ci ha galvanizzato"