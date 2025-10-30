Berlusconi-Zoff dopo 25 anni spunta il retroscena clamoroso sulle dimissioni dell’ex ct azzurro

A venticinque anni di distanza riemerge un retroscena che riporta al centro della scena Dino Zoff e le sue dimissioni da c.t. della Nazionale dopo gli Europei 2000. All’indomani della finale persa con la Francia, le critiche pubbliche di Silvio Berlusconi – “Da Zoff sono arrivate scelte indegne” – segnarono un punto di non ritorno. L’allora commissario tecnico, scosso dall’attacco, scelse la via più dolorosa ma coerente con il suo stile: lasciare l’incarico per difendere la propria idea di dignità personale e professionale. Oggi, 30 ottobre, durante la cerimonia del Premio De Sanctis con cui Zoff è stato insignito, è stato Gianni Letta a ricomporre quel frammento di storia, aggiungendo un tassello finora rimasto sullo sfondo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Berlusconi-Zoff, dopo 25 anni spunta il retroscena clamoroso sulle dimissioni dell’ex ct azzurro

Scopri altri approfondimenti

Il rispetto di Mourinho per Galliani nasce da questo retroscena: in uno dei derby vinti dall’Inter, Galliani e Berlusconi andarono negli spogliatoi nerazzurri ? #CorrieredelloSport #Mourinho #Galliani #Berlusconi - facebook.com Vai su Facebook

Zoff-Berlusconi, il retroscena di Gianni Letta 25 anni dopo: «Lo pregò di non dimettersi». L'ex portiere: «Ferite aperte» - Durante la consegna del Premio De Sanctis, il braccio destro dell'allora Presidente del Consiglio torna sul celebre scontro post finale persa agli Europei del 2000: «Berlusconi lo criticò pubblicament ... Secondo msn.com

Berlusconi-Zoff, dopo 25 anni spunta il retroscena clamoroso sulle dimissioni dell’ex ct azzurro - A venticinque anni di distanza riemerge un retroscena che riporta al centro della scena Dino Zoff e le sue dimissioni da c. Lo riporta thesocialpost.it

25 Aprile, Berlusconi è prontoa ritirare il ddl sui repubblichini - Dopo aver riconosciuto pubblicamente l’importanza della resistenza e dell’antifascismo e aver citato i comunisti per il loro contributo alla guerra di Liberazione, oggi il premier Silvio Berlusconi ha ... Scrive ilsecoloxix.it