Bergonzi duro su Sozza e VAR | Comuzzo abbatte Esposito rigore netto non concesso
Inter News 24 Bergonzi torna su alcuni episodi da moviola della sfida di Serie A tra Inter e Fiorentina, le parole dell’ex arbitro. Durante l’ultima puntata de La Domenica Sportiva, l’ex arbitro Mauro Bergonzi ha analizzato gli episodi chiave di Inter Fiorentina, concentrandosi in particolare sulla gestione del direttore di gara Sozza e del VAR, definendo la loro serata “non semplice e piena di errori”. Le sue considerazioni, riportate da Marco Astori, hanno acceso il dibattito sulla mancata concessione di un rigore a favore dell’ Inter nel primo tempo. «Comuzzo abbraccia Esposito: rigore netto». 🔗 Leggi su Internews24.com
