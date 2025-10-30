Bergomi | Sucic nel centrocampo dell’Inter è…

Durante l’ultima puntata de “Il Club” su Sky Sport, Beppe Bergomi ha analizzato la prestazione dellInter e si è soffermato in particolare su Petar Sucic, una delle sorprese più positive della squadra di Cristian Chivu. L’ex capitano nerazzurro ha evidenziato come il giovane croato si stia inserendo in maniera ideale nel sistema di gioco dell’ Inter, portando equilibrio e qualità: “ Per come sono i centrocampisti dell’Inter, tutti molto tecnici, Sucic è perfetto in quella zona di campo “, ha spiegato Bergomi, sottolineando la capacità del classe 2003 di adattarsi rapidamente al contesto tattico e alla mentalità del gruppo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

