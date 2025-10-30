Bergomi | Sucic è perfetto in questa Inter Chivu intelligente è stato bravo in una cosa

Inter News 24 Le parole di Beppe Bergomi, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Beppe Bergomi ha parlato a Sky Sport di quanto accaduto in Inter Fiorentina. LA PRESTAZIONE DI SUCIC – Per come sono i centrocampisti dell’Inter, tutti molto tecnici, Sucic è perfetto in quella zona di campo. Si è sempre espresso meglio a destra, ma con la Fiorentina ha fatto la sua partita a sinistra. IL LAVORO DI CHIVU – Chivu – prosegue Bergomi – è stato intelligente, ha capito l’importanza della gara e non ha fatto tanti cambi. Mette il centrale più veloce che ha, Bisseck, a marcare l’avversario più difficile, Kean. 🔗 Leggi su Internews24.com

