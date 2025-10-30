Bergomi | Sucic è perfetto in questa Inter Chivu intelligente è stato bravo in una cosa

Internews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Beppe Bergomi, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Beppe Bergomi ha parlato a Sky Sport di quanto accaduto in Inter Fiorentina. LA PRESTAZIONE DI SUCIC – Per come sono i centrocampisti dell’Inter, tutti molto tecnici, Sucic è perfetto in quella zona di campo. Si è sempre espresso meglio a destra, ma con la Fiorentina ha fatto la sua partita a sinistra. IL LAVORO DI CHIVU – Chivu – prosegue Bergomi – è stato intelligente, ha capito l’importanza della gara e non ha fatto tanti cambi. Mette il centrale più veloce che ha, Bisseck, a marcare l’avversario più difficile, Kean. 🔗 Leggi su Internews24.com

bergomi sucic 232 perfetto in questa inter chivu intelligente 232 stato bravo in una cosa

© Internews24.com - Bergomi: «Sucic è perfetto in questa Inter. Chivu intelligente, è stato bravo in una cosa»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Inter, Bergomi fa notare: "Sucic bravo tecnicamente, ma manca chi faccia lavoro sporco" - L'ex difensore nerazzurro, Beppe Bergomi, ha parlato dagli studi di Sky Sport ponendo l'accento su alcuni aspetti legati al successo fin troppo sofferto ... Si legge su m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Bergomi Sucic 232 Perfetto