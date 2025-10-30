Bergomi lancia Spalletti | Mi aspetto che in poco tempo possa portare questo alla Juve E vorrei un colpo di genio come fatto con Brozovic

Juventusnews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergomi sull’arrivo dell’ex CT: la rosa è migliore di quanto sembri, ma serve un’identità chiara e un lavoro psicologico. Lui è l’uomo giusto. La Juventus volta pagina e si affida a Luciano Spalletti. L’esonero di Igor Tudor ha aperto le porte all’arrivo dell’ex CT, chiamato a una missione complessa: risollevare una squadra in piena crisi di gioco e di risultati. Ma cosa serve, concretamente, per invertire la rotta? L’analisi di  Giuseppe “Beppe” Bergomi, intervenuto a  Sky Calcio Club, è lucida e individua nel tecnico di Certaldo l’uomo giusto, a patto che riesca a fare due cose fondamentali: dare un’identità chiara e valorizzare una rosa che, a suo dire, è migliore di quanto appaia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bergomi lancia spalletti mi aspetto che in poco tempo possa portare questo alla juve e vorrei un colpo di genio come fatto con brozovic

© Juventusnews24.com - Bergomi lancia Spalletti: «Mi aspetto che in poco tempo possa portare questo alla Juve. E vorrei un colpo di genio come fatto con Brozovic»

News recenti che potrebbero piacerti

bergomi lancia spalletti aspettoDi Canio e Bergomi su Spalletti alla Juventus: “Identità chiara e un colpo di genio” - Luciano Spalletti è pronto a diventare il nuovo allenatore della Juventus dopo l’esonero di Igor Tudor. Scrive stadiosport.it

bergomi lancia spalletti aspettoBergomi sull’ex atalantino Mancini: “Che evoluzione, anticipa ogni avversario che si trovi a marcare” - Beppe Bergomi, dagli studi di Sky Sport ha analizzato il momento della Roma di Gasperini parlando dell’ex nerazzurro Mancini: ... Riporta calcioatalanta.it

Cerca Video su questo argomento: Bergomi Lancia Spalletti Aspetto