Bergomi sull’arrivo dell’ex CT: la rosa è migliore di quanto sembri, ma serve un’identità chiara e un lavoro psicologico. Lui è l’uomo giusto. La Juventus volta pagina e si affida a Luciano Spalletti. L’esonero di Igor Tudor ha aperto le porte all’arrivo dell’ex CT, chiamato a una missione complessa: risollevare una squadra in piena crisi di gioco e di risultati. Ma cosa serve, concretamente, per invertire la rotta? L’analisi di Giuseppe “Beppe” Bergomi, intervenuto a Sky Calcio Club, è lucida e individua nel tecnico di Certaldo l’uomo giusto, a patto che riesca a fare due cose fondamentali: dare un’identità chiara e valorizzare una rosa che, a suo dire, è migliore di quanto appaia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bergomi lancia Spalletti: «Mi aspetto che in poco tempo possa portare questo alla Juve. E vorrei un colpo di genio come fatto con Brozovic»