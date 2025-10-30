Rosalía ha appena lanciato il suo primo singolo del nuovo album Lux, e il brano, intitolato Berghain, segna un nuovo ramo della sua carriera, niente di quello a cui eravamo abituati. Con questo pezzo, non solo dimostra di essere una delle voci più potenti e versatili della musica globale, ma porta il suo suono a nuove altezze, mescolando generi, lingue e immagini in un modo che lascia senza fiato. Spagnolo, Tedesco, Inglese, paradossalmente lingue totalmente slegate, ma che insieme si sono sposate perfettamente in questo brano. Berghain è un brano geniale, un’opera lirica moderna che spinge oltre le convenzioni musicali, e anticipa un album che si preannuncia epico. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Berghain di Rosalía, un brano geniale o un viaggio allucinogeno?