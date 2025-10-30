Bergamotto Igp Marino | Gratitudine per i produttori dell' oro verde per loro occorre una tutela piena
“In questi anni abbiamo provato- sottolinea Marino- ad accompagnare il settore del bergamotto con una serie di iniziative promozionali, nei limiti delle funzioni che in questo momento possiamo svolgere. La partecipazione alle più importanti fiere nazionali per la promozione del bergamotto è stato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un altro motivo d’orgoglio per la Calabria: il Bergamotto verso l’IGP! - facebook.com Vai su Facebook
Bergamotto di Reggio Calabria Igp, Marino: "Gratitudine per i produttori dell'oro verde, occorre una tutela piena" - Il consigliere metropolitano ha partecipato al convegno svoltosi al dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea ... Lo riporta reggiotv.it
Bergamotto di Reggio Calabria, Giuseppe Marino a difesa dei produttori: “gratitudine a loro, serve tutelarli” - “In questi anni abbiamo provato ad accompagnare il settore del bergamotto con una serie di iniziative promozionali, nei limiti delle funzioni che in questo momento possiamo svolgere. Segnala strettoweb.com
C’è agitazione tra gli agricoltori di bergamotto - Martedì pomeriggio una cinquantina di agricoltori si è presentata fuori dal palazzo del consiglio regionale della Calabria con diverse ceste di bergamotto, un agrume che viene coltivato quasi solo in ... Lo riporta ilpost.it