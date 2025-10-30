Bergamo sgomberato alloggio occupato abusivamente | madre e due figlie ci abitavano da un anno e mezzo

È stato eseguito nella mattinata di giovedì 30 ottobre lo sgombero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in via Luzzati, a Bergamo, occupato abusivamente da una donna di nazionalità cubana con due figlie minori. L’appartamento, di proprietà di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio, era stato occupato con effrazione tra maggio e giugno del 2024. Nel corso dell’ultimo anno la situazione è stata costantemente monitorata da Aler e dalle autorità competenti. Dopo una denuncia presentata poco dopo l’estate 2024, sono stati effettuati complessivamente sei interventi sul posto: tre sopralluoghi con i tecnici di Aler e due accessi con l’Ufficiale giudiziario per procedere alle notifiche e ai tentativi di liberazione dell’alloggio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

