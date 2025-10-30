Benvenuto Brunello a fianco delle donne | la piastrella 2025 sarà un messaggio contro i femminicidi
A firmarla nel corso dell'evento sarà l'attrice Paola Minaccioni. Il presidente del Consorzio Bartolommei: "Un dramma davanti a cui non si può restare indifferenti". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Montalcino si prepara ad alzare i calici per la 34^ edizione di Benvenuto Brunello, l'evento di punta del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino in vista del debutto commerciale delle annate Brunello 2021, Brunello Riserva 2020 e Rosso di Montalcino 2024
