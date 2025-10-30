Benvenuto Brunello a fianco delle donne | la piastrella 2025 sarà un messaggio contro i femminicidi

Gamberorosso.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A firmarla nel corso dell'evento sarà l'attrice Paola Minaccioni. Il presidente del Consorzio Bartolommei: "Un dramma davanti a cui non si può restare indifferenti". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

