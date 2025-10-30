Bentornata Venere Azzurra | Ripartiamo con orgoglio
Rivoluzione nella pallanuoto alla Spezia, dove rinasce l’Asd Venere Azzurra con le prime squadre maschili e femminili, in un periodo reso particolarmente difficoltoso dalla chiusura della piscina ’Mori’. Il club del presidente Giuseppe Lo Presti, scongiurato lo spauracchio della cessazione, ha optato per soluzioni alternative, contando su un mix di spirito di squadra e solidarietà da parte di altre società: la Rari Nantes La Spezia e il Rapallo Nuoto, nella persona di Alessandro Martini. In attesa dei calendari, prendono forma le prime squadre: la maschile parteciperà al campionato di serie C sotto la guida del confermato coach Carlo Foti (la scorsa stagione il sodalizio era sotto il nome della Marina Militare). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
