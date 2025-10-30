Benevento testa già al Sorrento | novità sulle condizioni di Salvemini

Tempo di lettura: < 1 minuto Potrebbe esserci Ciccio Salvemini a guidare l’attacco del Benevento domenica sera contro il Sorrento. La clamorosa novità è emersa ieri durante la conferenza stampa di Auteri dopo lo sciagurato ko dei giallorossi a Giugliano in Coppa Italia. “ “Non ha una cosa grave. In tre giorni – ha detto l’allenatore – i miglioramenti sono stati del 70%. Questo 30% che manca lo valuteremo nei prossimi giorni”. Da capire se le parole del mister troveranno riscontri nella valutazione dello staff medico. In soldoni, anche se sulla via di una guarigione lampo come fatto intendere dal tecnico, bisognerà anche ragionare a lungo termine per non correre il rischio di perdere Salvemini più a lungo con una ricaduta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, testa già al Sorrento: novità sulle condizioni di Salvemini

