Benevento Longobarda alla Borsa del Turismo Archeologico di Paestum
Comunicato stampa Dal giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre 2025 l’Associazione Benevento Longobarda, su invito degli organizzatori, sarà presente alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico nella zona dedicata alla “ArcheoExperience” per realizzare laboratori didattici di archeologia sperimentale e far . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Approfondisci con queste news
CASTELLO DELL’ETTORE E MUSEO DELLE STREGHE A BENEVENTO eventi in programma: 16novembre 2025 30 novembre 2025 14 dicembre 2025 Viaggio in BUS GT con accompagnatore Agenzia & guida ?PRENOTA LA TUA PARTECIPAZION - facebook.com Vai su Facebook
Benevento Longobarda alla Borsa del Turismo Archeologico di Paestum - Intento è fare conoscere alle migliaia di visitatori previsti la Storia del Ducato di Benevento e la vita quotidiana dei Longobardi meridionali ... Lo riporta fremondoweb.com
Benevento Longobarda alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico - Dal giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre 2025 l’Associazione Benevento Longobarda, su invito degli organizzatori, sarà presente alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico nella zona dedicata ... Si legge su ntr24.tv
La 26ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico a Paestum: un successo di numeri e contenuti - Si è concluda ieri la 26ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA), tenutasi a Paestum dal 31 ottobre al 3 novembre. Da ilmessaggero.it