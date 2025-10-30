Bending Spoons si compra Aol | debito finanziato per 2,8 miliardi di dollari
La società tecnologica italiana (design di app) Bending Spoons ha stipulato un accordo definitivo per acquisire Aol, il portale web e fornitore di servizi email, da Yahoo. Lo rende noto nelle scorse ore la stessa società, specificando che l'operazione dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Today.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Bending Spoons acquisirà AOL dopo un finanziamento da 2,8 miliardi di dollari - X Vai su X
Giovanni Tamburi, attraverso Tip, detiene il 3,2% di Bending Spoons, valutata 5,17 miliardi di euro. Un gioiello italiano che continua a crescere con acquisizioni strategiche e ricavi in forte aumento Vai su Facebook
Bending Spoons compra AOL dopo un finanziamento di 2,8 miliardi - La software house milanese mette a segno un’altra acquisizione sul mercato americano. Secondo repubblica.it
Bending Spoons compra Aol da Yahoo e sigla maxi-finanziamenti per 2,8 miliardi di dollari - L’annuncio del colosso tecnologico italiano fondato e guidato da Luca Ferrari. milanofinanza.it scrive
Bending Spoons compra Aol e punta sul rilancio dell’icona web - finanziamento da 2,8 miliardi di dollari, segna una nuova fase per il celebre marchio. Lo riporta businesspeople.it