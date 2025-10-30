Bending Spoons raccoglie 710 milioni Ora vale 11 miliardi

Repubblica.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maxi round chiuso dalla società milanese conferma il forte interesse per le operazioni messe a segno dall’azienda. Mercoledì ha comprato Aol, il mese scorso Vimeo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

