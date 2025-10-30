‘Belve’ Fagnani lavora a spinoff per persone comuni

Lapresse.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la versione crime Francesca Fagnani lavora a un nuovo spinoff di ‘Belve’, dedicato alle persone comuni. A confermarlo la stessa conduttrice sulle sue storie Instagram. “In tanti in questi anni di ‘Belve’ mi hanno chiesto di intervistare persone comuni – scrive – E se iniziassimo con i provini? A chi va, a chi si sente giusto per questo programma può scrivere a [email protected]. Grazie, vi aspetto”. Boom social per ‘Belve’, settimo al mondo su X. Partenza sprint intanto per la nuova stagione di Belve, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani, prodotta dalla direzione Intrattenimento Prime Time. 🔗 Leggi su Lapresse.it

8216belve8217 fagnani lavora a spinoff per persone comuni

© Lapresse.it - ‘Belve’, Fagnani lavora a spinoff per persone comuni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: 8216belve8217 Fagnani Lavora Spinoff