Belve apre ai non famosi | Francesca Fagnani lancia il casting per la gente comune Come partecipare
Una svolta importante per uno dei programmi più seguiti della Rai. Francesca Fagnani, padrona di casa di Belve, ha annunciato un progetto inedito che apre il format alle persone comuni. Un’idea che la stessa conduttrice ha lanciato al termine della prima puntata della nuova stagione, andata in onda su Rai 2 il 28 ottobre 2025, accendendo immediatamente la curiosità del pubblico e dei social. Nasce “Belve Nip”: le interviste alla gente comune. “ Avviso ai naviganti - ha detto la Fagnani in chiusura di puntata -: in molti mi chiedono di intervistare persone comuni. Per dire cosa? Chi pensa di essere giusto per questo sgabello, scriva a questo fantastico indirizzo ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
