Belva l’annuncio di Francesca Fagnani lascia tutti a bocca aperta

News Tv. Dopo aver conquistato pubblico e critica con Belve e il suo spin off Belve Crime, Francesca Fagnani torna a far parlare di sé con un nuovo progetto televisivo. La conduttrice e giornalista ha fatto un annuncio in diretta su Rai 2 che ha lasciato tutti di stucco. Si tratta di un'idea che promette di ampliare l'universo del programma più tagliente della televisione italiana. Francesca Fagnani annuncia "Belve Nip" in diretta su Rai2. Durante la prima puntata della nuova stagione di Belve, andata in onda martedì sera in prima serata su Rai2, Francesca Fagnani ha colto tutti di sorpresa con un annuncio che ha immediatamente acceso la curiosità del pubblico e dei social.

